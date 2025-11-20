پخش زنده
استاندار خراسان جنوبی: ۳۰۰ واحد مسکونی ویژه محرومان در حال تحویل به متقاضیان استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در سفر به شهرستان سرایان با بیان اینکه سهمیه خ ج در مسکن محرومان، هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی است گفت: از این تعداد ۳۰۰ واحد در حال تحویل به متقاضیان و ۲۰۰ واحد نیز در حال ساخت فنداسیون است.
هاشمی همچنین از تکمیل سه طرح عمرانی با پیشرفت بالای ۷۰ درصد در آیسک تا پایان سال خبر داد.
استاندار همچنین امروز از دو واحد تولید شیشهی دوجداره و شرکت اَفشُره سازِ شهرک صنعتی فردوس بازدید کرد و گفت: واحدهای تولیدی فعال این شهرستان به دلیل نقش مهم در اشتغال و تولید، در اولویت حمایتهای دولت قرار میگیرند.
هاشمی در ادامه سفرِ خود از سایتهای نهضت ملی مسکن در فردوس و اسلامیه بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات عمرانی و زیرساختیِ این طرحها قرار گرفت.