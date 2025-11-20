مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی گفت: تاکنون بیش از ۴۰ هزار دانش آموز در این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و این استقبال گسترده نشان‌دهنده اهمیت موضوع تحول دیجیتال و علاقه‌مندی نسل نو به فعالیت با تکنولوژی‌های نوین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در نشست هماهنگی برگزاری همایش استانی ایران دیجیتال که در محل اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد، افزود: زیست‌بوم فناوری‌های نوین با پرورش مهارت‌های دیجیتال و نوآوری، آینده‌ی شغلی دانش‌آموزان را توانمند و پایدار می‌سازد.

جلیلی نژاد با پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی همایش استانی ایران دیجیتال در آموزش پرورش آذربایجان غربی تصریح کرد: هماهنگی و انسجام فعالیت‌ها، حفظ استمرار و پایداری، ایجاد بانک اطلاعاتی، تسهیل حمایت‌های مالی و معنوی و پرورش نیروی انسانی متخصص از مزایای ایجاد دبیرخانه دائمی همایش استانی ایران دیجیتال است.