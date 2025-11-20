پخش زنده
امروز: -
نظرسنجی انجمن روانشناسی آمریکا نشان میداد دو سوم جوانان آمریکایی به دلیل شرایط کشور به مهاجرت فکر کردهاند و حدود ۷۶ درصد مردم نسبت به آینده آمریکا نگرانتر شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک در این شرایط نشریه نیوزویک نوشت: نتایج یک نظرسنجی ملی نشان میدهد که بخشهایی از روستای آمریکا برخلاف فضای ناامیدی گسترده در جامعه، نسبت به آینده کشور نگاه امیدوارانهتری پیدا کردهاند. در این حال کارشناسانی مانند کری هنینگ-اسمیت از دانشگاه مینهسوتا و کنت جانسون از دانشگاه نیوهمپشایر تأکید کردهاند که بخشی از مناطق روستایی در سالهای اخیر رشد جمعیتی و اقتصادی داشتهاند، اما بسیاری دیگر همچنان با مهاجرت جوانان، مرگومیر بالاتر از تولد، کمبود خدمات درمانی و از دست رفتن فرصتها مواجهاند.
این نشریه افزود کارشناسان همچنین هشدار دادند که سیاستهای دولت ترامپ از جمله لایحه بزرگ موسوم به «طرح زیبا و بزرگ» و کاهش خدمات دولتی ممکن است امید کنونی روستاییان را در آینده نزدیک با چالش مواجه کند.
نیوزویک در پایان نوشت اگرچه برخی سرمایهگذاریها، مانند اختصاص ۵۰ میلیارد دلار برای «تحول سلامت روستاها»، به ایجاد احساس توجه کمک کرده است، اما با توجه به کاهشهای گسترده در خدمات اجتماعی، احتمالاً بسیاری از جوامع روستایی از نتایج واقعی سیاستها رضایت نخواهند داشت.
در ادامه گزارش نیوزویک آمده است: بخش قابلتوجهی از حامیان دونالد ترامپ در مناطق روستایی زندگی میکنند و تحلیلگران میگویند افزایش امیدواری در این مناطق ممکن است بیشتر از آنکه از بهبود واقعی شرایط ناشی شود، نتیجه احساس همراهی سیاسی با دولت فعلی باشد؛ با این حال بسیاری از سیاستهای دولت جدید میتواند همین مناطق را تحت فشار قرار دهد، رنامههایی مانند کاهش بودجه «مدیکید»، محدودسازی کمکهای تغذیهای (SNAP)، تعرفههایی که هزینههای کشاورزان و کسبوکارهای خرد را افزایش میدهد و تغییرات زیستمحیطی، بیش از دیگر بخشها بر جوامع روستایی اثر منفی میگذارند.
نیوزیوک ادامه داد: طبق یافتههای «پروژه جوامع آمریکایی» در میشیگان، حدود ۶ نفر از هر ۱۰ ساکن «روستای آمریکا میانی» گفتهاند نسبت به آینده چند سال آینده کشور امیدوارند؛ آماری که نسبت به ۴۳ درصد سال گذشته افزایش چشمگیری نشان میدهد. شانون مونات، استاد دانشگاه سیراکیوز، گفته است این افزایش امید بیشتر ناشی از این باور است که «جهتگیری سیاسی کشور اکنون با ارزشها و ترجیحات این جوامع همسو شده است»، هرچند او تأکید کرده است هیچ نشانهای از بهبود واقعی در بیشتر مناطق روستایی دیده نمیشود.
این گزارش اضافه کرد نتایج نشان میدهد روستاهای آمریکا یکدست نیستند؛ برخی بخشها از جمله «سرزمینهای سرخپوستی»، «مناطق انجیلی»، «مزارع کهنسال»، «مناطق کارگری»، «روستای میانه آمریکا» و «مناطق مورمونی» افزایش امیدواری داشتهاند، اما مناطقی مانند «جنوب آفریقایی-آمریکایی»، «مراکز لاتینتبارها» و «شهرستانهای دانشگاهی» کاهش امید را گزارش کردهاند.