وزارت امور خارجه، قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی راجع به برنامه هستهای صلحآمیز ایران را که با اعمال فشار آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس بر کشورهای عضو این نهاد به تصویب رسید، غیرقانونی و ناموجه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه بامداد جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ درباره قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی راجع به برنامه هستهای صلحآمیز ایران بیانیهای منتشر کرد.
متن کامل بیانیه وزارت امور خارجه به شرح ذیل است:
«وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قطعنامه مصوب شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، که با اعمال فشار آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس بر کشورهای عضو این نهاد به تصویب رسید را غیرقانونی و ناموجه میداند. اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا در طراحی و تحمیل این مصوبه بر شورای حکام آژانس، نشانه روشن دیگری از رویکرد غیرمسئولانه آنها و اصرارشان بر استفاده ابزاری از آژانس جهت اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران میباشد.
این قطعنامه که با بهرهبرداری از تفوق عددی گروه غرب و حامیان آن در شورای حکام و بدون همراهی نزدیک به نیمی از کشورهای عضو شورای حکام، از جمله با مخالفت دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، به تصویب رسید، مبانی بنیادین معاهده منع اشاعه که متضمن احترام به حق لاینفک کشورهای عضو این معاهده برای استفاده از انرژی هستهای جهت مقاصد صلحآمیز است را نقض کرده و مطالبات غیرقانونی مندرج در قطعنامههای منسوخشده شورای امنیت مبنی بر تعلیق غنیسازی را بازگو میکند.
از لحاظ حقوقی شورای حکام فاقد هرگونه صلاحیتی برای بازگرداندن قطعنامههای خاتمهیافته شورای امنیت سازمان ملل است. اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا برای القای وجود چنین صلاحیتی در شورای حکام، نشانه بارز سوء نیت و رفتار غیرمسئولانه آنها در قبال رویهها و مقررات آژانس میباشد. اصرار سه کشور اروپایی و آمریکا بر تکرار اقدام غیرقانونی که پیشتر با سوء استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام در قالب شورای امنیت سازمان ملل دنبال کردند، موجب اغتشاش حقوقی و شکاف بیشتر در سطح نهادهای بینالمللی خواهد شد و بنیانهای رژیم منع اشاعه و نهادهای چندجانبه مرتبط با آنها را در معرض بیاعتباری بیشتر قرار خواهد داد.
محتوای قطعنامه مصوب آژانس گویای قلدرمآبی آمریکا و رفتار مزورانه سه کشور اروپایی است. در حالیکه حتی به اذعان مدیر کل آژانس در گزارش GOV/۲۰۲۵/۶۵، وضعیت موجود از حیث توقف فعالیتهای راستیآزمایی آژانس در برخی مراکز هستهای ایران نتیجه مستقیم حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است، تدوینکنندگان قطعنامه آگاهانه از کوچکترین اشارهای به این واقعیت طفره رفتهاند.
اصولاً آمریکا بهعنوان طرفی که طی ۱۰ سال گذشته مسبب بحرانسازی بر سر موضوع هستهای ایران بوده و علاوه بر خروج یکجانبه و غیر قانونی از برجام در سال ۲۰۱۸، مرتکب جنایت تجاوز نظامی به ایران و حمله به تاسیسات هستهای تحت پادمان ایران شده است، مقصر اصلی وضعیت موجود محسوب میشود. آلمان، فرانسه و انگلیس نیز به دلیل نقضهای مستمر تعهدات برجامی، بهویژه از می ۲۰۱۸ به بعد، و متعاقباً همراهی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هستهای ایران در خرداد ۱۴۰۴ و نیز به دلیل پیشقدم شدن در فرآیند موسوم به اسنپبک، باید خود پاسخگوی پیامدهای بسیار زیانبار رفتارهای خود باشند. در چنین شرایطی، اقدام این ۴ بازیگر در شورای حکام در مطالبهگری از ایران، چیزی جز وارونهسازی شرورانه حقایق نیست.
سه کشور اروپایی و آمریکا با نادیدهگرفتن عملکرد مسئولانه و مبتنی بر حسن نیت ایران، موجب اخلال در مسیر مثبت ایجادشده بین ایران و آژانس گردیده و ایران را ناگزیر به اعلام خاتمه تفاهم مورخ ۹ سپتامبر کردند.
شایان ذکر است که جمهوری اسلامی ایران در تعامل با آژانس، شیوهنامه تعامل با آژانس در وضعیت جدید را در تاریخ ۹ سپتامبر امضا کرده و بر اساس آن روند همکاری با آژانس را با فراهم آوردن امکان بازرسی از برخی تاسیسات هستهای از سر گرفته بود.
جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر موضع اصولی خود در رد تسلیحات اتمی و دیگر سلاحهای کشتار جمعی، توجه شورای حکام آژانس و شخص مدیر کل را به بزرگترین تهدید موجود علیه صلح و امنیت جهانی یعنی رژیم نسلکش صهیونیستی جلب میکند و این واقعیت را یادآوری میکند که این رژیم تنها دارنده سلاحهای کشتار جمعی و تنها مانع تحقق منطقه خاورمیانه عاری از سلاح کشتار جمعی است.
اصرار آمریکا و سه کشور اروپایی بر نادیده گرفتن این خطر بزرگ و در عوض بهانهجویی در مورد برنامه هستهای صلحآمیز ایران، این ۴ کشور را تبدیل به شرکای جرم رژیم نسلکش اسرائیل در فلسطین اشغالی، لبنان و دیگر کشورهای منطقه کرده است.
این یک اصل بدیهی منطقی و حقوقی است که عضویت در هر معاهدهای، از جمله معاهده منع اشاعه، و پذیرش تکالیف مندرج در آن مستلزم بهرهمندی از حقوق و مزایای پیشبینیشده در آن میباشد.
وزارت امور خارجه ضمن تقدیر از کشورهایی که با رای منفی یا ممتنع خود از این قطعنامه حمایت نکردند، و با ابراز تاسف از رفتار غیرمسئولانه و قلدرمآبانه بانیان قطعنامه موصوف، تاکید میکند که از هیچ اقدامی برای صیانت از حقوق و منافع ملت ایران در زمینه انرژی صلحآمیز هستهای فروگذار نخواهد کرد.»