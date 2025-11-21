به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، مهدی زندیه وکیلی در جریان بازدید از طرح‌های اقدام ملی مسکن در مهاجران گفت: روند اجرای پروژه‌های مسکن ملی در استان رضایت‌بخش است، اما در شهر‌های اراک، مهاجران و بخشی از امیرکبیر مشکلاتی وجود داشته که تا حدودی حل شده است.

استاندار مرکزی افزود: در بازدید امروز از پروژه مسکن ملی مهاجران، برخی مسائل همچنان باقی است که بخشی مربوط به پیمانکار و بخشی دیگر به متقاضیان بازمی‌گردد.

وی بیان کرد: پیمانکار پروژه با مشکل نقدینگی مواجه است که مسئولان ستاد اجرایی به عنوان کارگزار پروژه تعهد داده‌اند ظرف یک هفته این مشکل را حل کنند.

زندیه وکیلی افزود: همچنین تعدادی از متقاضیان آورده‌های خود را تکمیل نکرده یا برای تخصیص واحد‌ها اقدام نکرده‌اند که این امر موجب بروز مشکلات برای سایر ساکنان شده است.

وی اظهار کرد: از متقاضیان درخواست می‌شود نسبت به تحویل واحد‌ها و تقسیط اقساط اقدام کنند و نیز در خصوص زیرساخت‌ها نیز مقرر شد معاونت عمرانی استانداری پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: محله یک شهر مهاجران به عنوان یک محله جدید نیازمند تکمیل تاسیسات زیربنایی است و دستگاه‌های اجرایی به ویژه در حوزه آب باید اهتمام بیشتری داشته باشند.

زندیه‌وکیلی تاکید کرد: تا زمان تکمیل واحد‌ها و رفع مشکلات در کنار متقاضیان خواهیم بود و با پیگیری‌های انجام شده پیمانکار موظف است تاخیرات گذشته را جبران کند.