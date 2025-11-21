

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۱۱ تیم حضور دارند که در دو گروه ۵ و ۶ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه دو تیم به نیمه نهایی می‌روند. تیم آرژانتین از حضور در این دوره انصراف داد. نتایج و برنامه تیم بانوان ایران به این شرح است:

* گروه‌ای:

هند ۶۳ - ۲۲ آلمان

اوگاندا ۶۵ - ۱۷ آلمان

- برنامه - جمعه ۳۰ آبان:

تایلند - آلمان

هند - اوگاندا

- تیم هند با ۶ امتیاز در صدر است و به نیمه نهایی صعود کرد. تیم‌های بنگلادش با ۴ و اوگاندا و تایلند با ۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند و تیم آلمان بدون امتیاز در رده پنجم جای گرفت.

* گروه بی:

ایران ۲۱ - ۳۱ تایوان (در سالن میرپور)

- تیم بانوان ایران پیش از این ۵۵ - ۱۱ تیم لهستان، ۴۲ - ۱۰ تیم کنیا و ۵۱ - ۱۵ تیم زنگبار را برد. تیم ایران فردا با نپال مسابقه می‌دهد.

نپال ۲۸ - ۲۱ کنیا

- برنامه - جمعه ۳۰ آبان:

تایوان - زنگبار

لهستان - کنیا

- تیم بانوان ایران استراحت می‌کند.

- تیم‌های ۶ امتیازی ایران، نپال و تایوان اول تا سوم هستند و تیم زنگبار با ۲ امتیاز چهارم است. تیم‌های کنیا و لهستان بدون امتیاز پنجم و ششم هستند.