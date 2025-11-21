رهبر انقلاب از بانوی ملی‌پوش «موی‌تای» در مسابقات کشور‌های اسلامی قدردانی کردند و گفتند: از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد به‌نفس شماست دخترم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در جریان رقابت‌های بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی خانم فرشته حسن‌زاده، ورزشکار تیم ملّی موی تای بانوان ایران، موفق به کسب مدال نقره شد و پس از بازی فینال در گفت‌و‌گو با خبرنگار حاضر در سالن مسابقات گفت: «دوست داشتم که مدالم طلا بود و آن را تقدیم رهبر انقلاب میکردم، امیدوارم که مدال نقره من را پذیرا باشند.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در روز‌های گذشته پس از دریافت پیام این بانوی ورزشکار خطاب به وی نوشتند:

«سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید:

از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد به‌نفس شماست دخترم.»

خانم فرشته حسن‌زاده این پیام را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.