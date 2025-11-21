رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس؛
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: الان هیچ گونه مذاکرهای بین ایران و آمریکا وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با لحاظ کردن منافع ملی و اصول و چارچوب مذاکره و با پذیرش اصل غنیسازی در موضوع هستهای، مذاکره خواهیم کرد.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جریان برگزاری رویداد «پیشگامان رهایی» در دانشگاه تهران گفت: راهبرد آمریکا این است که باید ایران را به سرعت مهار کرد تا بتوانند به سراغ چین بروند. این سیاست در چارچوب رقابتهای ژئوپلیتیکی واشنگتن دنبال میشود.»
وی با اشاره به مذاکرات هستهای گفت: جمهوری اسلامی در مذاکرات هیچگاه روی اصل هستهای صحبت نکرده، بلکه تمرکز بر درصد غنیسازی بوده است.»
عزیزی همچنین به روند فشارهای آمریکا علیه ایران اشاره کرد و افزود: دشمن فشار را از مکانیسم اسنپبک آغاز کرد و سپس با آغاز ریاستجمهوری ترامپ، فشار حداکثری را در دستورکار قرار داد.
وی تأکید کرد که جمهوری اسلامی با مقاومت فعال و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی توانسته در برابر این فشارها ایستادگی کند و مسیر استقلال خود را ادامه دهد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نباید اظهار نظر نمایندگان خدشه بر جمهوری اسلامی وارد کند بلکه باید با موضوعات کشور عقلانی و با درایت برخورد کنیم.
وی افزود: سعی کردیم هر میزان میتوانیم جلوی هیجانات مجلس را بگیریم.
عزیزی گفت: ترامپ راهبردهای خود را برای مهار ایران مذاکره، توافق، بحران و فشار اعلام کرد و در نامه به ایران وقت داد که مذاکره کنیم و در نامه نوشت اگر مذاکره به نتیجه نرسید آماده جنگ باشید.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب گفت: شورای عالی امنیت ملی به جمع بندی رسید برای مدتی اجرای آن را به تعویق بیندازد
عزیزی افزود: قانون عفاف و حجاب را مجلس تصویب کرد که قانون خوب و جامعی بود و بازدارنده است و تکالیف دستگاهها مشخص است.
وی گفت: در جمهوری اسلامی ساختارهایی داریم که در شرایط حساس تصمیم گیری میکنند و بعد از شهادت شهید سیدحسن نصرالله و عملیات وعده صادق ۲ در شُرُف حمله اسرائیل به کشور شورای عالی امنیت ملی به جمع بندی رسید برای مدتی اجرای آن را به تعویق بیندازد.
عزیزی تصریح کرد: ما معتقدیم مذاکره با لحاظ کردن منافع ملی و اصول مذاکره و چارچوب مذاکره اگر مورد توجه قرار بگیرد و در موضوع هستهای اصل غنی سازی مورد پذیرش قرار بگیرد مذاکره خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وقتی که آمریکاییها آن نامه تهدیدآمیز را دادند پاسخ دادیم که حق تهدید ملت ایران را ندارید و اراده جمهوری اسلامی در مذاکرات بر طرف مقابل تثبیت شد.
وی افزود: در بین آمریکاییها شرایطی پیش آمد و نتوانستند مذاکره را ادامه دهند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: شش قطعنامه شورای امنیت فشار اقتصادی را بر جامعه ندارد و ناظر بر فعالیتهای هستهای است و کل قطعنامه حاصل از آن شش قطعنامه ۱۲۰ نفر بود که مورد تحریم قرار گرفتند در حالیکه آمریکاییها تا الان ۲۰۰۰ نفر را تحریم کردند.
وی افزود: ما با گروسی در قاهره توافق کردیم، اما اروپاییها به دلیل اینکه مستعمره آمریکا بودند این توافق را نپذیرفتند.
روحانی زمانی که دبیر شعام بود پروتکل الحاقی را پذیرفت که در قانون اقدام راهبردی آن را لغو کردیم