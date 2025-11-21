معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با دستور وزیر صمت، کارگروهی در زمینه تامین سوخت زمستانی برای فولاد و صنایع معدنی شکل گرفته است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمدمسعود سمیعی‌نژاد افزود: با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سیاست کاهش توقف در فولاد و صنایع معدنی در برنامه این سازمان قرار دارد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو ادامه داد: در همین راستا، مصرف صنایع انرژی‌بر را به صورت استانی تقسیم‌بندی کرده‌ایم تا استان‌ها خود، مصرف را مدیریت کنند و سهمیه گاز نیز براساس نوع صنعت و ارزش تولید، تقسیم شود.

سمیعی‌نژاد گفت: برای کاهش توقف تولید با توجه به کمبود گاز در فصل زمستان، مقرر شده تعمیرات سالانه صنایع بزرگ به صورت دوره‌ای در دوران توقف عملیاتی شود.

معاون وزیر صمت افزود: همچنین با دستور وزیر صمت، کارگروهی در زمینه تأمین سوخت زمستانی برای فولاد و صنایع معدنی شکل گرفته است.

وی گفت: برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، در بخش تولید حدود ۳۰ میلیارد دلار و با احتساب بخش زیرساخت طبق ارزیابی خانه معدن، ۵۵ میلیارد دلار نیاز است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه سیاست‌های کشور در بخش صادرات زنجیره معدنی حمایت‌گرانه است، افزود: این بخش همواره کمک‌رسان ارزآوری در اقتصاد بوده و سیاست‌های صادراتی باعث شده بتوانیم در زنجیره صنعتی، بیش از ۱۳ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، دو مزیت مهم رقابتی ایران در بخش معدن در مقایسه با کشور‌های منطقه را، مواد معدنی فراوان و انرژی گازی عنوان کرد.

وی در تشریح واگذاری معادن در بورس کالا نیز گفت: درصدد تعریف مدلی هستیم که مطابق آن، افراد واجد صلاحیت فنی - اقتصادی در این بازار وارد شوند.