پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته بسیج و همزمان با تشییع شهید گمنام، یادواره هفت شهید محله رودباری شهرستان بندرلنگه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ سید حسن فاطمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و سپاه شهرستان بندرلنگه در این مراسم گفت: با برگزاری چنین برنامههایی در قالب آبروی محله، میتوانیم فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل آینده و نسل توانمند جامعه منتقل کنیم.
بیشتر بخوانید: برگزاری هفتمین یادواره شهدای دانش آموز در توکهور وهشتبندی
شهرستان بندرلنگه ۶۷ شهید والامقام را تقدیم انقلاب اسلامی کرده که بیشتر آنان در عملیاتهای بزرگ والفجر ۸ و کربلای ۵ شهید شدهاند.