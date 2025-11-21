به مناسبت هفته بسیج و همزمان با تشییع شهید گمنام، یادواره هفت شهید محله رودباری شهرستان بندرلنگه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ سید حسن فاطمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و سپاه شهرستان بندرلنگه در این مراسم گفت: با برگزاری چنین برنامه‌هایی در قالب آبروی محله، می‌توانیم فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل آینده و نسل توانمند جامعه منتقل کنیم.

شهرستان بندرلنگه ۶۷ شهید والامقام را تقدیم انقلاب اسلامی کرده که بیشتر آنان در عملیات‌های بزرگ والفجر ۸ و کربلای ۵ شهید شده‌اند.