با تشییع شهید خوش نام بر دستان مردم شهر تیاب، یادواره ۴ شهید شهر بندر تیاب شهرستان میناب در مسجد علی ابن ابیطالب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام علی اکبر میرزایی سخنران این یادواره گفت: ما باید شهدا را بشناسیم و راهشان را ادامه دهیم.
سردار نوذری فرمانده بسیج دریایی کشور هم در این یادواره، شهادت در راه خدا را یک تجارت پر سود و جاویدان توصیف کرد و گفت: این معامله، سودش برای همیشه در نزد خداوند محفوظ است.