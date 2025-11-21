به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام علی اکبر میرزایی سخنران این یادواره گفت: ما باید شهدا را بشناسیم و راهشان را ادامه دهیم.

سردار نوذری فرمانده بسیج دریایی کشور هم در این یادواره، شهادت در راه خدا را یک تجارت پر سود و جاویدان توصیف کرد و گفت: این معامله، سودش برای همیشه در نزد خداوند محفوظ است.