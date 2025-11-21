پخش زنده
به مناسبت هفته بسیج بیش از ۱۸۰ عنوان برنامه در شهرستان بندرخمیر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ پاسدار علی خادمی نژاد فرمانده سپاه ناحیه بندرخمیر گفت: برگزاری رژه موتوری و خودرویی، غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، افتتاح ستاد تخصصی اقشار و اجتماع بزرگ بسیجیان، مسابقات ورزشی و علمی، نشستهای ترویجی سبک زندگی اسلامی–ایرانی، مراسم تجلیل از پیشکسوتان بسیج و اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم از جمله برنامههای این هفته است.
