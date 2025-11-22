رتبه چهارم استان بوشهر در پرداخت تسهیلات ازدواج

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان این‌که استان بوشهر در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج بالاتر از میانگین کشوری است، از رتبه چهارم بانک‌های استان در پرداخت این تسهیلات خبر داد.