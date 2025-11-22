رتبه چهارم استان بوشهر در پرداخت تسهیلات ازدواج
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج بالاتر از میانگین کشوری است، از رتبه چهارم بانکهای استان در پرداخت این تسهیلات خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احسان جهانیان در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به اینکه جوانان سرمایه اصلی توسعه و پیشرفت کشور هستند، اظهار کرد: دستگاههای عضو ستاد با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود باید موانع مالی، فرهنگی و اجرایی پیشِ روی ازدواج آسان و پایدار را کاهش دهند تا جوانان با امید و آرامش خاطر گام در زندگی مشترک بگذارند.
وی با اشاره به رتبه چهارم بانکهای استان در پرداخت تسهیلات ازدواج که بالاتر از میانگین کشوری است و نشاندهنده اجرای مصوبات ستاد است، از تلاش بانکها قدردانی و بر تکمیل پرداخت کامل تسهیلات متقاضیان در صف انتظار تا پایان سال تأکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر یادآور شد: برنامههای خوبی برای مشاوره پیش از ازدواج و شاخصهای همسرگزینی در مراکز مشاوره اداره کل ورزش و جوانان، بهزیستی، دانشگاهها و بخش غیر دولتی وجود دارد تا هم انتخابها مبتنی بر واقع بینی و درک درست شرایط زوجین باشد و هم دوام و پایداری ازدواجها استمرار یابد.
وی بیان کرد: خوشبختانه روند طلاق در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۱ درصد کاهش دارد و امیدوارم این روند ادامه یابد.
جهانیان طرح "وصال شیرین" برای کاهش هزینههای ازدواج با مشارکت صنوف مرتبط با برگزاری مراسم ازدواج را روشی مناسب برای برگزاری جشن، کاهش هزینهها و مدیریت مخارج آغاز زندگی مشترک زوجین عنوان و بر اطلاع رسانی ابعاد طرح برای جوانان و خانوادههای آنان تأکید کرد.
در این جلسه مقرر شد ماهیانه چهار زوج که در طرح وصال شیرین ثبت نام میکنند، از سفر زیارتی مشهد مقدس بهصورت رایگان برخوردار شوند.
از دیگر تصمیمهای این جلسه، احیای خانههای جوان برای توسعه فعالیت سازمانهای مردم نهاد بود.