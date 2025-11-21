پخش زنده
در دیدار رئیس دانشگاه ارومیه با سرکنسول ترکیه در ارومیه راهارهای توسعه همکاریهای مشترک در حوزه فرصتهای مطالعاتی، حل مسائل زیست محیطی و همایشهای علمی، پژوهشی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دکتر رضازاد رئیس دانشگاه ارومیه با «مسلم آیگون» سرکنسول ترکیه در ارومیه دیدار و گفتوگو کرد.
دکتر رضازاد در این دیدار ضمن بیان ظرفیتها و قدمت تاریخی دانشگاه ارومیه گفت: دانشگاه ارومیه با بسیاری از دانشگاههای کشور ترکیه تفاهم نامه همکاری دارد.
رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به سفر اخیر خود به کشور ترکیه گفت: طی این سفر با حضور در چند دانشگاه ضمن دیدار با مدیران و اساتید، چند تفاهم نامه همکاری را با این دانشگاهها تمدید نمودیم.
وی افزود: امیدواریم این تفاهم نامهها به قراردادهای همکاری علمی مابین دانشگاه ارومیه و دانشگاههای کشور ترکیه منتج شود.
«مسلم آیگون» سرکنسول ترکیه در ارومیه نیز در این نشست ضمن ابراز خرسندی از حضور دانشگاه ارومیه گفت: دانشگاه ارومیه یکی از ریشه دارترین دانشگاههای ایران است و ما سعی خواهیم کرد همکارهای مشترک علمی با این دانشگاه داشته باشیم.
در ادامه جلسه بر فرصتهای مطالعاتی مشترک کوتاه مدت، کارگروههای مشترک حل مسائل زیست محیطی و همچنین برگزاری کنفرانسهای مشترک علمی، پژوهشی تاکید شد.