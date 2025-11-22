پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: به ویژه در ساعات صبح تا ظهر امروز، تحت تاثیر و نفوذ زبانههای سامانه پرفشار در مناطق شرقی و مرکزی استان بخصوص محدوده شهرستانهای بشاگرد، میناب، رودان، جاسک، بندرعباس، خمیر، سیریک و قشم همچنین دریای عمان و تنگه هرمز، افزایش سرعت بادهای شمال شرقی و متلاطم شدن دریا پیش بینی میشود
وی گفت: بروز گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش موقتی دید افقی نیز دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش سرعت بادهای شمال شرقی و خلیج فارس با وزش بادهای شمال غربی متلاطم میشود.
حمزه نژاد گفت: توصیه میشود تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن شناورها به ویژه در بنادر شرقی و مرکزی استان صورت پذیرد.
وی افزود: تداوم این شرایط ناپایدار جوی و دریایی به تناوب تا صبح روز دوشنبه سوم آذر پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: به لحاظ دمایی طی امروز افزایش دمای بیشینه وکاهش رطوبت نسبی هوا در مناطق شرقی و مرکزی استان مورد انتظار است و از فردا تا پایان هفته به تدریج کاهش نسبی دما با تاکید بر ارتفاعات استان پیش بینی میشود.