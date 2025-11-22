پخش زنده
هشت خانه مهارت در روستاها و مناطق حاشیهای شهرهای فارس به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: این خانههای مهارت در شهرستانهای سروستان، خرامه، اِوَز، کازرون، مرودشت، شیراز، بیضا و خفر افتتاح شد.
سعید بیاری با بیان اینکه این خانهها بستری برای استعدادسنجی، ارائه آموزشهای لازم و ایجاد ایدههای نو در روستاها است، افزود: امیدواریم با راهاندازی آنها، شاهد تحول در شهرستانهای هدف باشیم.
وی از برنامههای آینده برای توسعه هرچه بیشتر این طرح خبر داد و گفت: برنامهریزی برای ایجاد «دهکده مشاغل» در برخی روستاهای دارای طرح هادی در دستور کار قرار دارد.
بیاری توضیح داد: این دهکده در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع ساخته خواهد شد و شامل ۲۰ کارگاه تعاونی است که برای حدود ۱۴۰ نفر اشتغالزایی مستقیم دارد.
همچنین یک تعاونی تامین نیاز نیز برای پشتیبانی از مواد اولیه و فروش محصولات این کارگاهها پیشبینی شده است.