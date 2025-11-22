فرمانده سپاه رامسر از اجرای ۱۵۰ برنامه در قالب ۳۰ عنوان در هفته بسیج این شهرستان خبر داد و بر لزوم انتقال آموزه‌های بسیج به نسل جوان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ پاسدار علی نجفی، فرمانده سپاه ناحیه رامسر در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج اعلام کرد: در هفته بسیج امسال ۱۵۰ برنامه در قالب ۳۰ عنوان در شهرستان رامسر اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه تفکر بسیجی و انتقال آموزه‌های آن به نسل‌های آینده یک ضرورت است، افزود: ما باید رفتار شهدا را سرلوحه کار خود قرار دهیم. این شهدای بزرگ بسیجی بودند که به حضرت زهرا(س) اقتدا می‌کردند.

فرمانده سپاه رامسر با ابراز تأسف از برگزاری برخی برنامه‌ها در ایام سوگواری حضرت زهرا(س) در این شهرستان، هشدار داد: متأسفانه شاهد برنامه‌هایی در رامسر هستیم که با رویکرد و تفکر بسیجی منافات دارد. مسئولان باید به فکر بیفتند و ما در جلسات مختلف برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا این موارد اصلاح شوند.

نجفی با تأکید بر هوشیاری در برابر برنامه‌های غیرهمسو با ارزش‌های انقلاب اسلامی افزود: هرگز اجازه نمی‌دهیم در شهرستانی که ۲۸۰ شهید تقدیم نظام کرده، شاهد چنین مواردی باشیم. در مقابل این افکار پلید دشمن خواهیم ایستاد.

وی در پایان با بیان اینکه باید در مسیر حضرت زهرا(س) و شهدا گام برداریم، گفت: با تفکر بسیجی، عاشورایی و فاطمی ان‌شاءالله بتوانیم کشورمان و این امانت را خوب پاسداری کنیم تا شرمنده شهدا نباشیم.