به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در راستای پیگیری مسائل حوزه سلامت و ارتقای خدمات بهداشتی در مناطق روستایی و تجلیل از خیرین سلامت، علی احمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، به همراه دکتر یوسف روستا رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب، از خانه‌های بهداشت تازه بازسازی شده روستا‌های ممدل و جواد حصاری این شهرستان بازدید کردند

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان میاندوآب در این بازدید گفت خانه‌های بهداشت این دو روستا با همت خیرین سلامت و مشارکت اهالی، با ارزشی حدود ۷۵۰ میلیون تومان بازسازی و تجهیز شده‌اند.

روستا افزود طی سال جاری، ۲۰ خانه بهداشت روستایی در سطح شهرستان میاندوآب، با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال و با مشارکت خیرین و اهالی روستا‌ها بازسازی و تجهیز شده است که این اقدام، دانشکده علوم پزشکی میاندوآب را به یکی از نمونه‌های موفق استان آذربایجان غربی تبدیل کرده است.

علی احمدی نماینده مردم شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید بر لزوم نظارت دقیق و تسریع در روند اجرای پروژه‌های بهداشتی و درمانی و برنامه ریزی برای جلب مشارکت‌های مردمی و خیرین در حوزه سلامت تاکید کرد.