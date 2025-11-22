خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، بیشینه تقاضای مصرف برق کشور در این هفته، در روز سه‌شنبه بیست‌وهفتم آبان‌ماه ثبت شد. این رقم در روز مشابه سال گذشته ۴۷ هزار و ۵۲۵ مگاوات بوده است. بر اساس گزارش گروه تحلیل عملکرد و گزارشات راهبری شبکه برق کشور، اوج تقاضای مصرف برق در هفته سی‌وششم سال ۱۴۰۴ به ۴۸ هزار و ۳۱ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در ادامه این گزارش آمده است: میزان تقاضای مصرف انرژی برق در این روز یک میلیون و سه هزار و ۱۰۴ مگاوات ساعت ثبت شده که نسبت به روز مشابه پارسال ۰.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین رشد تقاضای انرژی برق از ابتدای سال جاری تا کنون ۲.۴۶ درصد گزارش می‌شود.

میانگین دمای وزنی کشور در روز یاد شده ۱۴.۱۸ درجه سانتی‌گراد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۸۴ درجه کاهش داشته است.

این گزارش همچنین اعلام می‌کند: از ابتدای سال تاکنون، بیشترین رشد مصرف انرژی در میان شرکت‌های برق منطقه‌ای به ترتیب مربوط به سیستان و بلوچستان، هرمزگان، مازندران و آذربایجان بوده است. همچنین بیشترین افزایش متوسط دمایی شرکت‌های برق منطقه‌ای از آغاز سال تا کنون به ترتیب در خراسان، کرمان، سمنان و یزد ثبت شده است.