نمایندگان ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه در استانبول توافقنامه‌ای امضا کردند که جایگاه ایران را به عنوان دروازه اصلی ترانزیت کانتینری از چین به اروپا تثبیت می‌کند و هدف آن، افزایش چشمگیر سهم این کریدور از حجم گسترده تجارت ریلی بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگان شش کشور کلیدی در مسیر تجارت اوراسیا شامل ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه، روز شنبه در استانبول گردهم آمدند و توافقنامه‌ای مهم برای توسعه ترانزیت ریلی از طریق شاخه جنوبی کریدور ترانزیتی امضا کردند. این توافق، ایران را در موقعیتی استراتژیک به عنوان “دروازه طلایی” عبور قطارهای کانتینری بین چین و اروپا قرار می‌دهد.

بر اساس مفاد این سند شش‌جانبه، کشورهای عضو متعهد شدند تا با اجرای اقداماتی عملی، عبور محمولات ریلی را به شدت تسهیل کنند. تعهدات اصلی شامل تعیین تعرفه‌های یکسان و رقابتی، تسریع در زمان سیر قطارها، کاهش هزینه‌های جانبی و گمرکی و همچنین بهبود و توسعه زیرساخت‌های ریلی در طول مسیر است. هدف نهایی، فراهم کردن زمینه برای افزایش قابل توجه سهم شاخه جنوبی این کریدور در جابه‌جایی کانتینرها است.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که سال گذشته میلادی، حجم مبادلات ریلی بین چین و اروپا نزدیک به ۶۰ میلیون تن در قالب حدود ۲۰ هزار قطار باری کانتینری بوده است. انتظار می‌رود با عملیاتی شدن کامل این توافقات، بخش قابل توجهی از این حجم ترانزیت حیاتی از خاک جمهوری اسلامی ایران عبور کند و منافع اقتصادی و تجاری چشمگیری برای کشور به ارمغان آورد.