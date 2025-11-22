مدیر کارستان بهارستان گفت: در مجموعه کارستان بهارستان، در حال حاضر با بیش از ۱۵۰ گروه فعال در حوزه کودک و نوجوان در ارتباط هستیم؛ گروه‌هایی که هرکدام در زمینه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، هنری و فناورانه فعالیت می‌کنند.

آقای سجاد عباسی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: بخش قابل توجهی از این گروه‌ها در فرآیند‌های سرمایه‌گذاری، شتاب‌دهی، و توسعه بازار حضور دارند و از نظر ماهیت، تیم‌های دانش‌بنیان و فناور محسوب می‌شوند. همین ویژگی باعث شده محصولات‌شان نه‌تنها در بازار ایران ارزش افزوده و تازگی داشته باشند، بلکه از قابلیت بسیار بالایی برای ورود به بازار‌های بین‌المللی برخوردار باشند. البته رقابت در سطح جهانی کار ساده‌ای نیست، اما پتانسیل‌هایی که در این تیم‌های نوپا وجود دارد، چشم‌انداز جدی برای رقابت‌پذیری بین‌المللی فراهم کرده است.

وی افزود: تمرکز ما در نمایشگاه بین‌المللی کودک و نوجوان شهاب بغداد امسال بر توسعه بازار قرار گرفته است؛ یعنی تمرکز بر مشتریان عمده، نه صرفاً بازدیدکنندگان عمومی. در همین چارچوب، کارستان بهارستان مستقیماً با ۱۴ تیم منتخب و محصولات این تیم‌ها در نمایشگاه حضور خواهد داشت. دوستان زحمت کشیده‌اند بخشی از محصولات را در فضای نمایشگاه در معرض دید قرار دهند تا بازدیدکنندگان بتوانند آنها را مشاهده کنند.

مدیر کارستان بهارستان گفت: یکی از محور‌های مهم حضور ما امسال، هم‌افزایی میان حوزه انیمیشن و محصولات فرهنگی است. برای نمونه در کنار سایر محصولات، ما محصولات مربوط به انیمیشن «یوز» (محصول حوزه هنری) را نیز در نمایشگاه ارائه می‌کنیم تا اگر بعد‌ها این انیمیشن اکران شود، از پیش زمینه‌ای فرهنگی در بازار عراق برخوردار باشد و مخاطب عراقی با مفاهیم و شخصیت‌های آن آشنا باشد.

وی یادآور شد: در بخش برنامه‌ریزی، پیش‌بینی ما این است که امسال بیش از سه هزار نفر در روز از نمایشگاه بازدید خواهند کرد. سال گذشته این رقم حدود دو هزار نفر بود، و افزایش امسال نشان‌دهنده رشد توجه و استقبال عمومی و حرفه‌ای است. بخش قابل توجهی از این بازدیدکنندگان، صاحبان کسب‌وکار‌ها و تجار عمده هستند که می‌توانند به عنوان خریداران حرفه‌ای و هدف صادراتی نقش‌آفرینی کنند.

عباسی گفت: کارستان بهارستان در این نمایشگاه با مجموعه‌های متنوعی حضور دارد، از جمله لوازم‌التحریر، اکسسوری نوجوان، محصولات آیینی، لوازم عبادت، بازی‌های رومیزی، لباس نوجوان و اسباب‌بازی‌ها که در قالب برند سرزمین اسباب‌بازی معرفی می‌شوند.

وی افزود: اهمیت بازار عراق برای ما چند دلیل روشن دارد؛ اول، قرابت فرهنگی و هویتی میان دو کشور. اکثریت جامعه عراق، شیعه و مسلمان هستند و بخش زیادی از محصولات فرهنگی ما از نظر محتوا با فرهنگ و باور‌های آنان همخوانی دارد. دوم، سهولت صادرات و وجود زیرساخت‌های تجاری از گذشته میان دو کشور و سوم اعتماد و خوش‌بینی فعالان اقتصادی عراقی نسبت به محصولات ایرانی که خود، یک مزیت رقابتی ارزشمند محسوب می‌شود.

مدیر کارستان بهارستان گفت: این مجموعه با هدف تقویت این ظرفیت، تلاش کرده‌اند برای تیم‌هایی که در شبکه‌شان فعال هستند، بازار‌های صادراتی واقعی ایجاد کنند. در واقع کارستان یک کنسرسیوم تخصصی میان تیم‌های خلاق و فرهنگی تشکیل داده است؛ نه در قالب نهاد حاکمیتی و متولی، بلکه به‌عنوان ساختاری که بتواند هم‌افزایی واقعی بین تیم‌ها ایجاد کند و در عین حال هویت مستقل و شخصیت برند هر تیم را حفظ نماید. این نکته برای ما بسیار مهم است.

وی یادآور شد: ارتباط با نهاد‌های مختلف از جمله رایزنان فرهنگی، سفارتخانه‌ها، مدارس شیعی، و مجموعه‌های فرهنگی مذهبی عراق نیز در دستور کار قرار گرفته است تا محصولات این تیم‌ها در معرض دید و نظر این مخاطبان مؤثر قرار گیرد. هدف ما این است که شبکه ارتباطات فرهنگی ایران در عراق عمق و گستره عملیاتی پیدا کند.

مدیر کارستان بهارستان گفت: امسال علاوه بر افزایش سطح همکاری‌ها، ارتباط عمیق‌تری میان کارستان و دیگر نهاد‌های فعال مثل مجموعه‌های زیر نظر آقای حسینی شکل گرفته است. به نظر می‌رسد این همکاری و هم‌افزایی ساختاری در حال تبدیل شدن به یکی از نقاط قوت جدی شبکه‌های فرهنگی ایرانی در منطقه است، ظرفیتی که باید قدر دانسته و تثبیت شود.

کارستان بهارستان یک زیست‌بوم خلاق در حوزه کودک و نوجوان است که با تمرکز بر صنایع فرهنگی و بهره‌گیری از زیرساخت‌های حرفه‌ای، ایده‌ها را به محتوای الهام‌بخش، آموزنده و آینده‌ساز تبدیل می‌کند.

اینجا جایی است که کودک و نوجوان در مرکز توجه قرار دارند؛ جایی که خلاقیت‌ها و روایت‌ها فرصت دیده‌شدن می‌یابند و بستری برای رشد استعداد‌ها و تولید تجربه‌های نو در دنیای کودک و نوجوان فراهم می‌شود.