پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس از دیار شلمچه با استقبال گرم و پور شور مردم شهید پرور مراغه وارد این شهر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، قشرهای مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و مسئولان با حضور در میدان بسیج با نثار گل و قرائت فاتحه از پیکر مطهر شهید گمنام دیار شلمچه استقبال کردند و یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، امنیت و اقتدار ایران اسلامی را گرامی داشتند.

همزمان با ورود پیکر مطهر شهید گمنام به مراغه مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدا در مدارس، مساجد و پایگاه‌های مقاومت این شهر برگزار شد.

به صدا درآمدن زنگ شهدا در مدارس، محفل انسان با قرآن، شبی با شهدا از دیگر برنامه‌های حضور پیکر شهید گمنام در این شهرستان است.

مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) ساعت ۱۵ روز دوشنبه برگزار خواهد شد.

این لاله گمنام از شهدای تازه تفحص شده تک دشمن بعثی صدام در سال ۶۷ از شلمچه است.