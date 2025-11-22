رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بندپی از رفع تصرف ۴ هزار مترمربع از اراضی موقوفه حاج شیخ موسی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سیدعلی حسنی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بندپی از رفع تصرف ۴ هزار مترمربع از اراضی رقبات موقوفه حاج شیخ موسی خبر داد.

وی افزود: رفع تصرف این اراضی با حضور مستقیم رئیس دادگستری و فرمانده انتظامی بندپی شرقی انجام شد و پرونده حقوقی برای متصرفان تشکیل شده است.

حسنی با اشاره به پایش مستمر اراضی وقفی خاطرنشان کرد: امنای موقوفات شیخ موسی بندپی به صورت هفتگی این اراضی را پایش کرده و از هرگونه تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی جلوگیری می‌کنند.

وی با اشاره به پیگیری حقوقی برای احیای موقوفات، گفت: اداره اوقاف بر اساس وظیفه ذاتی خود از اراضی وقفی بر اساس کاربری و نوع نیت آن محافظت می‌کند.