\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b\u00a0\u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0641\u0631\u0627\u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u060c \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u063a\u0628\u0627\u0631\u0631\u0648\u0628\u06cc\u060c \u0639\u0637\u0631\u0627\u0641\u0634\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0627\u062f\u0627\u06cc \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644 \u06cc\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u00ab\u0627\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u0645\u06cc\u00bb \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u06a9\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u060c \u062d\u0627\u0636\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0646\u062b\u0627\u0631 \u06af\u0644 \u0648 \u0642\u0631\u0627\u0626\u062a \u0641\u0627\u062a\u062d\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0648\u0627\u0644\u0627\u0645\u0642\u0627\u0645 \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u062e\u0628\u0631 \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f....