بعلت وزش باد شمال شرقی و وقوع پدیده گرد و غبار، اکنون دید افقی در بندرعباس به دو هزار متر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: به همین علت هشدار سطح زرد در استان اعلام شده است.

میدان دید افقی بصورت عادی و طبیعی هزار متر است.

مرادی افزود: درحال حاضر سرعت وزش باد شمال شرقی در محدوده به ۴۰ کیلومتر برساعت، و ارتفاع امواج به ۱۲۰ سانتی متر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: با وزش باد و گردو خاک به ویژه در ساعت‌های صبح تا ظهر احتمال خسارت به سازه‌های سبک بر اثر سرعت باد پیش بینی می‌شود.

مرادی توصیه کرد شهروندان از رفت وآمد‌های غیر ضروری در زمان گرد و غبار خودداری کنند و استفاده از ماسک ضرروی است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: کشاورزان از پوشش‌های گلخانه‌ای و محصولات کشاورزی محافظت کنند و رفت وآمد‌های جاده‌ای به سمت استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان با احتیاط صورت گیرد.

مریم ملک پوری کارشناس مسئول پایش کیفیت هوای محیط زیست هرمزگان گفت: براساس صدور هشدار زرد هواشناسی هم اکنون وضعیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.