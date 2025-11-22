به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی شکایت مسعود شجاعی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۹ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه (۲۹ تیر ۱۴۰۴) تا تاریخ صدور رای (۲۸ آبان ۱۴۰۴) به مبلغ ۷ میلیارد و ۴۳۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۲۸۱ ریال و پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۹۲۲ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت اتابک زارعی از باشگاه چادرملو اردکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۶۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.