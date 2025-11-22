پخش زنده
امروز: -
فیلمهای «سبز به رنگ زمرد»، «سپید به رنگ مروارید»، «سرخ به رنگ عقیق»، مجموعه مستند «پستانداران»، مستندهای «آب و نون» و «بیشتر از مادرم»، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش مجموعه سهگانه روحالله حجازی شامل «سبز به رنگ زمرد»، «سپید به رنگ مروارید» و «سرخ به رنگ عقیق»، را پخش میکند، سه اثری که با روایتهایی متفاوت، در دنیای مفهومی رنگها سفر میکنند.
«سبز به رنگ زمرد»، «سپید به رنگ مروارید» و «سرخ به رنگ عقیق» از امروز تا دوشنبه ۳ آذر ساعت ۱۹، پخش میشود.
فیلم «سبز به رنگ زمرد»، امروزپخش میشود.
این فیلم داستان مادر یک جاویدالاثری است که منتظر بازگشت فرزندش است. جنگ چند سالی است که به پایان رسیده است و مادر پیری در خانه اش بالای تپه مشرف به روستا و در کوران زمستان سوزناک در انتظار بازگشت فرزند مفقود الاثرش است. اتاق، وسایل و حتی مغازه پسرش را در روستا نگه داشته به امید آن روز که پسرش باز گردد. او به همین نیت چندین سال است که روضهای برپا میکند و نذر میکند تا فرزندش به آغوشش برگردد. اما بارش برف زیاد و بسته شدن جاده مانع از ادای نذرش میشود. او نگران ادای دین اش است که ...
رابعه مدنی، رحمان باقریان، علیرضا جعفری و مروارید کاشیان در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
فیلم «سپید به رنگ مروارید»، یکشنبه ۲ آذر پخش میشود.
این فیلم داستان زندگی مادری است که فرزندش احمد سال هاست که زندگی نباتی دارد و او سال هاست که از خانه بیرون نرفته و از احمد مراقبت میکند. عروسی پسر دومش ایمان است ولی قصد دارد به خاطر احمد به عروسی نرود تا اینکه دختری به نام سحر به خانه آنها میآید و میگوید که احمد را بارها از ایستگاه اتوبوس روبروی خانه شان دیده و برای دیدنش آمده و چند روز بعد تعریف میکند که نامزدش را که بیمار بوده رها کرده و به خارج از کشور رفته و پس از مرگش عذاب وجدان دارد و ...
رابعه مدنی، شاهرخ استخری، لیندا کیانی، سهی بانو ذولقدر، حسام محمودی، مینا سلیمی و فرزاد رمضانی در فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «سرخ به رنگ عمیق»، دوشنبه ۳ آذرتماشایی میشود.
علی دهکردی، رابعه مدنی، شیوا ابراهیمی، گیلدا ویشکی، یوسف زقورزاده و میثم راشدی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پیرزنی به نام عقیق که ۲۰ سال چشم انتظار پسرش داوود که مفقودالاثر شده است و حالا بعد از ۲۰ سال خبر رسیدن پیکر پسرش را برای او آوردهاند و او برای دیدار با پسرش به شهر خود و خانهای که تنها دیوارهای آن باقی مانده باز گشته است و او برای سنگ قبر پسرش به دنبال یک قطعه عکس میگردد، اما ....
مجموعه مستند «پستانداران» محصول ۲۰۲۴ و به کارگردانی جان باتسک و با روایت دیوید آتنبرو، از سهشنبه ۴ آذر با کیفیت ۴K-HDR، از شبکه فراتر پخش می شود.
این مستند با بهرهگیری از فناوری پیشرفته تصویر و ارائه با کیفیت ۴K-HDR، تجربهای متفاوت از تماشای حیاتوحش را برای مخاطبان خلق خواهد کرد.
این مجموعه هر هفته سهشنبهها ساعت ۲۳:۰۰، پخش وروز بعد ساعت ۱۸:۰۰ و جمعهها ساعت ۹:۳۰ صبح، پخش میشود.
یکی از قسمت های مستند «آب و نون»، امشب ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش میشود.
مجموعه مستند «آب و نون»، به تهیهکنندگی رضا اکبریان گالشکلایی در نهمین دورهی جشنوارهی تلویزیونی مستند حضور دارد.
مستند «بیشتر از مادرم»، همزمان با ایام فاطمیه به کارگردانی علیرضا باغشنی و تهیهکنندگی رسول احمدی، امروز ساعت ۱۶:۱۵، از شبکه دو پخش می شود.
این مستند روایتی صمیمی و پرحس از زندگی «فروغ»، مادر شهید حاج علی قوچانی است، مادری که در سالهای جنگ تحمیلی و پس از آن، مأموریت مادری را نه تنها برای فرزند خود، بلکه برای جمع بزرگی از رزمندگان و جانبازان به دوش کشیده است. فعالیتهای او که بیش از سه دهه ادامه داشته، بخش مهمی از مراقبت و رسیدگی به جانبازان اعصاب و روان را شامل میشود.
در خلاصه این مستند آمده است: «حالشان خوب نبود؛ حال دلشان هم. موج انفجار کمی برایشان کسالت آورده بود. خیلیها رهایشان کردند. سخت بود؛ کار هرکس نبود فهمیدنشان…، اما فروغ، مادر همه آنها شد. مادری که حالشان را خوب میکند؛ و همین کافی است برای اینکه او را مادر بخوانند… حتی بیشتر از مادرم.»