«دیوان اشعار شعاع شیرازی»، شاعر و تذکره‌نویس نامدار اواخر قاجار با حضور ادیبان و مصححان این اثر در شیراز رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، در این آیین اظهار کرد: محمدحسین شعاع شیرازی (شعاع‌الملک) از شاعران و تذکره‌نویسان نامدار اواخر دوره قاجار و پهلوی است؛ این ادیب در مکتب بازگشت ادبی پرورش یافت و در قصیده‌سرایی، ماده‌تاریخ‌گویی، مطایبه و هجا مهارتی قابل‌توجه داشت.

جمشید رضایی افزود: شعاع شیرازی در شیراز زیسته و با بزرگان ادبی چون فرصت‌الدوله و شوریده شیرازی هم‌دوره بود. او دلبستگی ویژه‌ای به گردآوری نسخه‌های خطی داشت و کتابخانه‌ای کم‌نظیر از خود به‌جای گذاشت.

وی با اشاره به آثار مهم شعاع‌الملک از جمله «تذکره شعاعیه»، «تذکره شکرستان فارس»، «اشعه شعاعیه» و دیوانی نزدیک به سی‌هزار بیت، رونمایی از دیوان اشعار این شاعر شیرازی را گامی در معرفی و بازخوانی چهره‌های کمتر شناخته‌شده ادب فارسی دانست.

محمد هادی خالق‌زاده، مصحح دیوان شعاع شیرازی هم گفت: در تصحیح این اثر، ۱۳ نسخه بررسی و بیش از ۱۱ هزار بیت از شعاع جمع‌آوری شد.

وی با اشاره به تقارن رونمایی از این دیوان با هفته کتاب، بیان کرد: شعاع‌الملک بزرگ‌ترین کتابخانه خصوصی عهد قاجار شیراز را در اختیار داشت که در آن صدها نسخه خطی نگهداری می‌شد و برخی از آن نسخه‌ها منحصر به فرد بودند.

پس از وفات شعاع، مرحوم علی‌اصغر حکمت، این نسخ خطی را از ورثه وی خریداری کرد و به تهران برد و بعدها به کتابخانه دانشگاه تهران اهدا کرد.