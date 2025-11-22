پخش زنده
مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) از ثبت رکورد کمنظیر ۸۸ کیلومتر ریلگذاری در یک ماه در ابرپروژه راهآهن چابهار – زاهدان خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ سردار رحمانی گفت: این رکورد حاصل تلاش شبانهروزی نیروهای متخصص ماست؛ رکوردی که پس از ثبت ۵۰ کیلومتر ریلگذاری در مهرماه، جهشی چشمگیر در روند اجرای پروژه محسوب میشود.
سردار رحمانی با اشاره به سختیهای فنی و اقلیمی مسیر افزود:این دستاورد در یکی از سختترین مسیرهای ریلی کشور بهدست آمد؛ مسیری که با گرمای شدید، کوهستانهای صعبالعبور، فاصله زیاد تأمین تجهیزات و محدودیتهای زمانی همراه است. با وجود همه این چالشها، با برنامهریزی دقیق و هماهنگی مستمر موفق شدیم این رکورد تاریخی را رقم بزنیم.
وی گفت: برای تحقق این رکورد، بیش از ۱۰۰ دستگاه جرثقیل در عملیات بارگیری، تخلیه و نصب ریل و تراورس و بیش از ۲۰۰ دستگاه تریلی برای حمل تراورس و بالاست به کار گرفته شد. تنها در یک روز، ۱۰۳ سرویس معادل ۱۰ هزار تراورس به جبهههای کاری صعبالعبور منتقل کردیم که رکوردی کمسابقه است.
سردار رحمانی افزود: برای انتقال ریلهای ۱۸ متری به نقاط سختگذر، بیش از ۴۰ دستگاه تریلی کشویی وارد عملیات شد. همچنین بیش از ۳۰۰۰ نفر در بخشهای تولید، پشتیبانی، حمل و نصب خط بهطور مستقیم مشغول کار بودند.
مدیر عامل هولدینگ تخصصی راه وشهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا درباره تأمین ریل پروژه گفت: برای تأمین ۴۵ هزار تن ریل موردنیاز، از ۸۰۰ واگن ریلی برای حمل استفاده شد. همزمان، کارخانه تراورس هلدینگ نیز با تولید روزانه ۱۳۰۲ قطعه تراورس بتنی، نیاز جبهات کاری را بدون وقفه تأمین کرد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این مسیر گفت: راهآهن چابهار – زاهدان یکی از کلیدیترین کریدورهای شمال ـ جنوب کشور است. ثبت این رکورد تنها یک موفقیت فنی نیست؛ بلکه نشاندهنده توان مهندسی کشور و اراده جدی برای تسریع در اتصال بندر اقیانوسی چابهار به شبکه ریلی و تقویت نقش ایران در کریدورهای بینالمللی حملونقل است.