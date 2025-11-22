پخش زنده
امروز: -
همزمان با برگزاری اجلاس بینالمللی ایرانشناسی، گروهی از پژوهشگران و استادان برجسته ایرانی و خارجی از شاخصترین بناها و جلوههای میراث تاریخی و فرهنگی شیراز بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شیراز گفت: هدف از این بازدیدها، «تقویت پیوند میان نشستهای علمی و تجربه میدانی بوده و حضور چهرههای برجسته ایرانشناسی در شیراز و مواجهه مستقیم آنان با میراث ملموس و ناملموس شهر، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی شیراز در سطح جهانی است.
هاجر عسکری افزود: این رویداد نه تنها امکان شناخت عمیقتر معماری منسجم، هویت تاریخی و غنای ادبی شیراز را فراهم میکند، بلکه زمینهساز توسعه همکاریهای تحقیقاتی و توجه بیشتر مراکز علمی بینالمللی به بافت تاریخی شهر است.
وی با اشاره به اهمیت ثبت و حفاظت از بافت تاریخی شیراز گفت : بهرهگیری از دیدگاههای تازه و تخصصی ایرانشناسان میتواند در تصمیمسازیهای علمی و مدیریتی نقش مهمی ایفا کند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شیراز تأکید کرد : استمرار چنین برنامههایی موجب برجستهتر شدن جایگاه شیراز در مطالعات ایرانشناسی شده و بازنمایی علمی و رسانهای دقیقتری از چهره فرهنگی این شهر ارائه میدهد.
عسکری ابراز امیدواری کرد نتایج این بازدیدها ، به تقویت جایگاه بینالمللی شیراز و افزایش حمایتهای علمی برای حفاظت از میراث ارزشمند این شهر منجر شود.
بازدید پژوهشگران بینالمللی ایرانشناسی از میراث تاریخی شیراز که با همراهی اداره میراث فرهنگی شهرستان شیراز برگزار شد، شامل بازدید از مسجد و خانه نصیرالملک، بافت تاریخی و آرامگاههای حافظ و سعدی بود.