در آستانه فرار رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها مساجد و حسینیهها و برخی از خیابانهای شهر بندرعباس با نصب پارچه نوشتهها و پرچمهای مشکی، سیاهپوش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، مردم دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت از روزهای گذشته با شرکت در مراسم مختلف عزاداری ایام فاطمیه، به سوگواری پرداختند.
این نوع برنامههای مذهبی تا پایان هفته ادامه دارد.
امشب نیز ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه مراسم سخنرانی و عزاداری در جوار قبور شهدای گمنام در چهار راه مطهری برگزار میشود.
نظیر این مراسم با حصور حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری و مداحان اهل بیت ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در مسجد امام رضا علیه السلام در کوی ملت برگزار میشود.
در حسینیهها و مساجد دیگر محلات نیز امشب و فرداشب مراسم عزاداری برگزار میشود.
آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس دیروز در خطبههای نماز جمعه گفت: مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها روز دوشنبه؛ سوم آذر مصادف با سالروز شهادت آن حضرت همراه با اقامه نماز طلب باران در کوهستان پارک پنجه علی در بندر عباس برگزار میشود.