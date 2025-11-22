به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز شد:

گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا

گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان

مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ساحلی امسال در هر گروه و هر هفته بصورت یک تور در دو گروه سه تیمی برگزار می‌شود و پس از انجام مرحله گروهی تمامی تیم‌ها به مرحله حذفی، سپس نیمه نهایی، رده بندی و نهایی می روند و در نهایت قهرمان هر هفته مشخص می‌شود.

شهرداری مراغه میزبان هفته نخست این رقابت‌ها در گروه دوم بود و در پایان تیم پیکان بندر دیر به مقام قهرمانی دست یافت.

همچنین تیم‌های پارس جنوبی و همای کیش در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در آخرین روز مسابقات این گروه سه بازی برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

شهرداری مراغه ۲ – سمنان یک (۲۰ بر ۲۲، ۲۱ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۱۲)

هما کیش ۲ – رازین پلیمر تهران یک (۲۱ بر ۱۹، ۱۴ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۹)

پیکان بندر دیر ۲ – پارس جنوبی عسلویه یک (۲۱ بر ۱۹، ۱۸ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۹)

دیدار‌های هفته نخست لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک نیز که از پنجشنبه ۲۹ آبان شروع شده بود، جمعه ۳۰ آبان با پنج دیدار دیگر پیگیری شد و نتایج زیر به دست آمد:

پاس بندرترکمن ۲ – شهداب جوان بافق صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۸)

فولاد هرمزگان ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۱۲)

شهداب جوان بافق یک – پاس آق قلا ۲ (۲۱ بر ۱۹، ۱۵ بر ۲۱ و ۱۱ بر ۱۵)

استقلال مشهد ۲ – پاس بندر ترکمن صفر (۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۷)

شهداب بافق صفر – فولاد هرمزگان ۲ (۱۶ بر ۲۱ و ۲۴ بر ۲۶)

در این گروه تیم‌های استقلال مشهد و فولاد هرمزگان فینالیست شدند و تیم‌های شهداب بافق و پاس بندر ترکمن به دیدار رده بندی راه یافتند.