معاون شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: از امروز بسته‌های کاهنده مصرف آب آشامیدنی به شهروندان متقاضی واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سید میلاد محبی افزود: شهروندان با شماره گیری ۱۲۲ می‌توانند این بسته‌ها را سفارش دهند و با نصب بر روی شیرآلات منزل، مصرف آب را تا نصف کاهش دهند.

وی از مردم خواست با استفاده از وسایل کاهنده مصرف، رعایت الگو‌های بهینه و جلوگیری از هدررفت آب، به پایداری شبکه کمک کنند.

معاون شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: اکنون روزانه بیش از شش هزار لیتر در ثانیه آب در هرمزگان مصرف می‌شود که بیش از نیمی از آن در بندرعباس، از آب شیرین‌کن‌ها تامین می‌شود.

محبی درباره مصرف زیاد آب شهری نیز هشدار داد و گفت: شست‌وشوی خودرو‌ها، حیاط یا استفاده نکردن از تجهیزات کاهنده، حجم مصرف را بالا می‌برد و در شرایط خشکسالی فشار بیشتری به شبکه وارد می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان هم گفت: از دو سال گذشته در برخی شهرستان‌های استان کمتر از ۱۰ میلی‌متر باران باریده است، موضوعی که اثرات جدی بر منابع زیرزمینی و سفره‌های آب داشته است.

عبدالحمید حمزه‌پور افزود: تاکنون با حفر چاه‌های جدید، احیای چاه‌های قدیمی، اجاره چاه‌های کشاورزی در تابستان و توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها سعی بر جبران کمبود‌ها شده است، اما بدون همراهی مردم، مدیریت مصرف آب ممکن نیست.

هرمزگان بیش از ۶۰۰ هزار مشترک آب خانگی دارد وبیش از دو دهه است که با خشکسالی دست و پنجره نرم می‌کند.