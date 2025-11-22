پخش زنده
امروز: -
پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس صبح امروز بر دوش مردم انقلابی شهرستان بندر لنگه تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ حسن فاطمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و سپاه شهرستان بندرلنگه گفت: مراسم تشییع از میدان آموزش و پرورش تا مسجد جامع این شهرستان برگزار شد.
شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندرلنگه نیز با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: اقتدار، امنیت و وحدت ما نتیجه مجاهدت جوانانی است که نه برای نام و نان، بلکه برای رضای خدا جان خود را فدا کردند.
بیشتر بخوانید: تشییع شهید گمنام در روستای چاه اسماعیل میناب
پیکر این شهید والامقام، برای خاکسپاری به شهرستان بشاگرد منتقل میشود.