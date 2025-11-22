به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ حسن فاطمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و سپاه شهرستان بندرلنگه گفت: مراسم تشییع از میدان آموزش و پرورش تا مسجد جامع این شهرستان برگزار شد.

شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندرلنگه نیز با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: اقتدار، امنیت و وحدت ما نتیجه مجاهدت جوانانی است که نه برای نام و نان، بلکه برای رضای خدا جان خود را فدا کردند.

پیکر این شهید والامقام، برای خاکسپاری به شهرستان بشاگرد منتقل می‌شود.