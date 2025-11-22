رمّال مجازی که از شهروند فسایی در فضای مجازی کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: افسران پلیس فتا حساب رمّال مجازی را که مبلغ ۹۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود ؛ مسدود کردند.

سرهنگ لطف الله محمدی گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر خرید اینترنتی به مبلغ ۹۰ میلیون ریال از صفحه‌ای در اینستاگرام و عدم تحویل کالا، رسیدگی به پرونده در پلیس فتا آغاز شد.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه صفحه اینستاگرامی مورد نظر، صفحه رمّالی و خرید شاکی نیز بوده است، ادامه داد: افسران پلیس فتا موفق شدند با بررسی مستندات موجود و تراکنش ها، حساب مقصد را شناسایی و مسدود کنند.

او با بیان اینکه کاربر کلاهبردار، ساکن یکی از استان‌های شرقی کشور بوده است، بیان کرد: مبلغ کلاهبرداری به حساب شاکی بازگشت.