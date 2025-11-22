پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه تهران گفت: سرمایهگذاری در حوزه توسعه علم و فناوری کمتر از نیم درصد تولید ناخالص ملی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «برنامه زمانبندی رویداد صنعت پویا، دانشگاه توانمند: افقهای همکاری هوشمند» چهارشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۴، از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و با هدف تقویت پیوند دانشگاه و صنعت برگزار شد.
دانشگاه تهران خانه متخصصان و محل شایسته سرمایهگذاری است
رئیس دانشگاه تهران، در آغاز این برنامه و در جمع مدیران و نمایندگان شرکتها و سازمانها با بیان اینکه دانشگاه تهران خانه همه متخصصان و اندیشمندان است، مروری بر تاریخچه سرمایهگذاری در حوزه علم و فناوری داشت.
محمدحسین امید، با اشاره به پیشبینی تخصیص ۲ تا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی به این حوزه در برنامههای توسعه سوم ویا چهارم تصریح کرد: «متأسفانه تنها یک بار در ۲۵ سال گذشته، یعنی در سال ۱۳۸۳، این سهم از نیم درصد فراتر رفته و به حدود ۰.۸ درصد رسیده است. در سایر سالها، حتی در دورههای مطلوب، این عدد همواره زیر نیم درصد بوده است».
ظرفیت ۶۰ هزار میلیارد تومانی اعتبار مالیاتی فرصتی است که نباید از دست داد
وی از تصویب قانونی با «ظرفیت برد-برد» برای دانشگاهها و صنایع خبر داد و افزود: «امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی برای توسعه فناوری پیشبینی شده است».
امید با ابراز نگرانی از عملکرد نامطلوب در بهرهبرداری از این ظرفیت هشدار داد: «اگر از این فرصت استفاده نکنیم، این ظرفیت تکرارنشدنی از دست خواهد رفت».
نیروی انسانی و پارک علم و فناوری ظرفیتهای عظیم دانشگاه هستند
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به داراییهای این دانشگاه گفت: «۲۵۰۰ عضو هیأت علمی، بیش از ۴۵ هزار دانشجو که بیش از ۶۰ درصد آنان در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند، در کنار اولین و بزرگترین پارک علم و فناوری در بین دانشگاهها، از جمله ظرفیتهای دانشگاه تهران است و اخیراً نیز یک مجموعه ۳۰ هکتاری به این پارک افزوده شده است».
وی اعلام کرد: «همه این امکانات و سرمایه انسانی، ۲۵۰۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی و ۲۵۰۰ استاد برجسته، برای همکاری و پیشبرد اهداف صنعتی کشور آماده هستند».
جلسه ویژه با حضور سازمان امور مالیاتی
امید از تشکیل جلسهای نیمه آذرماه با حضور رؤسای دانشگاههای سطح یک، معاونت علمی ریاست جمهوری، مدیران صنعتی و دکتر سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد و هدف این جلسه را رفع نواقص، ابهامات و مشکلات دانشگاهها و شرکتها بهویژه در زمینه اجرای قانون اعتبار مالیاتی عنوان نمود.
دانشگاه تهران، پل ارتباطی تحقیقات پایه تا تولید محصول است
منوچهر مرادی سبزوار، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران نیز، در این نشست اظهار داشت: «دانشگاه تهران با داشتن بیش از ۶۰ دانشکده در حیطههای مختلف، رشتههای متنوعی دارد که میتواند به سادگی نیازهای تحقیقاتی صنایع را پاسخ دهد».
وی نقش مؤسسات پژوهشی دانشگاه تهران را تبدیل تحقیقات اولیه به محصول قابل ارائه به صنعت دانست و به نمونههای موفقی در حوزههای نفت، گمرک و تولید مرغ گوشتی اشاره کرد.
پیشنهاد حل مسائل صنعت در دانشگاه و تشکیل تیمهای تحقیقاتی
مرادی بر ضرورت طرح مشکلات واقعی صنعت در دانشگاه تأکید و تصریح کرد: «این کار باعث شکلگیری تیمهای تحقیقاتی حول مسائل کاربردی میشود. نمونه عینی آن، تشکیل یک تیم فعال در دانشکده برق و کامپیوتر برای حل مسئلهای است که صنعت مطرح کرد».
سرآمدی در هوش مصنوعی با ۵۴ استاد متخصص
وی با اشاره به تمرکز ویژه دانشگاه بر حوزه هوش مصنوعی گفت: «وجود ۵۴ استاد متخصص در این حوزه، که در منطقه بینظیر است، امکان ارائه خدمات و راهحلهای پیشرفته به صنایع مختلف، از جمله پروژه دستیار هوشمند برای وزارت نفت، را فراهم کرده است».
فراخوان نهایی برای بهرهبرداری از ظرفیتها
مرادی در پایان از صنایع دعوت کرد تا از این ظرفیتها برای پیشبرد تحقیقات خود استفاده کنند و گفت: «ما میتوانیم مرکز تحقیق و توسعه (R&D) صنایع باشیم».
در پایان این مراسم، مدیران و نمایندگان شرکتها و سازمانهای حاضر، به بیان نظرات و پرسشهای خود پرداخت