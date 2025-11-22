پیکر مطهر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس، عصر امروز در جزیره هرمز تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه سید الشهدا (ع) هرمز گفت: مراسم تشییع پیکر شهدا با استقبال مردم و مسئولان از اسکله مسافری شهیده فاطمه نیک تا گلزار شهدا برگزار شد.

سرهنگ حجت الله سالاری افزود: این شهدا در عملیات خیبر در جزیره مجنون و تک دشمن در سال ۶۷ در منطقه شلمچه به شهادت رسیدند.

وی گفت: پیکر شهدا پس از تشییع در هرمز، برای خاکسپاری به روستای طارم و میمند شهرستان حاجی آباد منتقل می‌شود.