در نشست تخصصی تعاونگران مازندران، کمبود سرمایه در گردش به عنوان دغدغه اصلی ۸ هزار تعاونی فعال استان مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست تخصصی تعاونگران استان با حضور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معاونت امور تعاون وزارت تعاون و مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور برگزار شد.

در این نشست که صبح امروز یکم آذر برگزار شد، کمبود سرمایه در گردش به عنوان دغدغه مشترک تمامی تعاونی‌های استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مازندران با دارا بودن ۸ هزار تعاونی فعال، رتبه دوم تشکیل تعاونی در کشور را داراست. این تعاونی‌ها تاکنون ۱۰۷ هزار شغل ایجاد کرده و سهم سالانه‌ای معادل ۵۰ میلیون دلار در صادرات استان دارند.

شرکت‌کنندگان در این نشست بر لزوم توجه ویژه به حل مشکل مالی تعاونی‌ها و تقویت نقش آنان در توسعه اقتصادی استان تأکید کردند.

گزارش از بنیامین مرشدی