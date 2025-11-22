پخش زنده
تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و سازمان ملی استاندارد ایران با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان، افزایش تولید داخلی و ارتقای رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای منطقهای و بینالمللی به امضا رسید.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ این تفاهمنامه که در راستای اجرای سیاستهای کلان کشور برای توسعه اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد مقاومتی شکل گرفته و به دنبال افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن است، عصر امروز میان حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به امضا رسید.