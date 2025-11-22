آتش نشانان شهر باران توانستند با اقدام به موقع، ۵ نفر از ساکنان این ساختمان را در محله رشتیان، از میان دود و آتش خارج کرده و آتش سوزی را مهار کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: با گزارش وقوع حریق در آشپزخانه یک واحد مسکونی واقع در طبقه اول یک ساختمان ۳ طبقه در محله رشتیان شهر رشت، ۱۴ آتش نشان با ۴ خودرو اطفای حریق به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

شهرام مومنی افزود: با وجود دود غلیظ و آتش، اتش نشانان توانستند ۵ نفر از ساکنان این ساختمان را به موقع از مکان حریق، به سلامت خارج کنند.

وی با بیان اینکه گروه عملیاتی آتش سوزی آشپرخانه و اجاق گاز این واحد مسکونی را که به دلیل نامعلوم آتش گرفته بود خاموش کردند، گفت: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید و آتش نشانان پس از ایمن‌سازی محل حادثه، عملیات تخلیه دود گرفتگی را در این مکان انجام دادند.

مومنی گفت: علت بروز آتش سوزی در دست بررسی است.