به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که جدیدترین گزارش ها از عملیات مهار آتش در منطقه جنگلی جنوب چالوس، از ادامه تلاش ها خبر می دهند، تصاویر ماهواره ای مراکز مختلف، از جمله ناسا نشان می دهند که صبح امروز یکشنبه نیز ابری از دود و احتمالا بخار منطقه، به ویژه دره ها اطراف آتش را فرا گرفته است.



وسعت منطقه دچار حریق بر اساس مختصات و اندازه گیری های قابل مشاهده در سایت ناسا نزدیک به 6 کیلومتر مربع تخمین زده می شود.

به گفته رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، تا بامداد امروز، بخش قابل توجهی از نقاط درگیر تحت کنترل قرار گرفته اما به دلیل کوهستانی و صعب‌العبور بودن منطقه، انتقال نیرو و تجهیزات دشوار است و همین امر روند اطفای حریق را زمان‌بر کرده است.