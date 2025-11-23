به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نخستین دوره مسابقات ملی ایده آرای وت کاپ به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با حضور ۱۷ شرکت کننده از سراسر کشور برگزار شد.

دبیر اجرایی این مسابقه گفت: در مجموع ۲۸ ایده از دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهرکرد، فلاورجان و دانشگاه شهرکرد به دبیرخانه مسابقه ارسال شد که بعد از ارزیابی اولیه توسط تیم داوری ۱۰ ایده منتخب به رقابت پرداختند و ۳ ایده برتر معرفی شدند.

فرناز فرزانه آینده پژوهی و نوآوری در دامپزشکی دیجیتال، هوش مصنوعی در تشخیص و پیشگیری بیماری‌ها و سیستم‌های تصمیم گیری هوشمند در مدیریت دامپروری از مهمترین محور‌های اصلی این رویداد عنوان کرد.

فرزانه گفت" آرش خلفیان با ایده «لوکوترپ»، زهرا آزاده رنجبر با‌اید «سیستم هوش مصنوعی مبتنی بر تحلیل تصاویر شبکیه برای تشخیص زودهنگام بیمار یهای چشمی در دام‌های کوچک» از دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و پرهام مومنی با ایده «توسعه نسخه دیجیتال گله برای پایش، پیش بینی و مدیریت هوشمند بیماری‌های طیور» از دانشگاه دولتی شهرکرد به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

دبیر کمیته علمی این مسابقه را شاهین نجات، دبیر کمیته تخصصی مریم کریمی و دبیر کمیته داوری مجید غلامی آهنگران بر عهده داشتند.

محمد نوربخش، سام ترکان، پیمان کیهانی، نجمه واحد و فیروزه سقایی اعضای تیم داوری در این مسابقه بودند.