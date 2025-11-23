پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تداوم ناپایداری جوی و دریایی در نیمه شرقی استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مرضیه سی سی پور افزود: امروز به ویژه در ساعات صبح تا ظهر، افزایش سرعت بادهای شمال شرقی در نیمه شرقی استان (محدوده شهرستانهای بشاگرد، میناب، رودان، حاجی آباد، جاسک، بندرعباس، خمیر، سیریک و قشم) همچنین تنگه هرمز و پارهای نقاط دریای عمان پیش بینی میشود.
وی گفت: وزش باد موجب تلاطم دریا، گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش موقتی دید افقی نیز در ساعات قبل از ظهر میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: خلیج فارس کمی مواج و تنگه هرمز و پارهای نقاط دریای عمان متلاطم میشود.
سی سی پور گفت: توصیه میشود تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن شناورها در بنادر شرقی و مرکزی استان صورت پذیرد.
وی افزود: ساعات ابتدایی صبح دوشنبه نیز این شرایط ناپایدار جوی و دریایی با شدت کمتر در نیمه شرقی استان پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: به لحاظ دمایی از فردا تا پایان هفته به تدریج کاهش نسبی دما با تاکید بر ارتفاعات استان مورد انتظار است.