رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: دستگاههای فرهنگی و ائمه جمعه نباید در کلیات متوقف بمانند. مهندسی فرهنگی یعنی نگاه جامع، دقیق و جزئینگر تا انتهای مسئله؛ همان رویکردی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری در نشست قرارگاه ائمه جمعه هرمزگان با اشاره به طرح برخی موضوعات اجتماعی در خطبهها گفت: مسائلی مانند حجاب، باید در منظومه سبک زندگی اسلامی، بنیان خانواده و آینده تمدنی جامعه مطرح شوند زیرا هرگاه یک موضوع در جایگاه منظومهای خود مطرح شود، جامعه آن را عمیقتر درک میکند و همراهی بیشتری نشان میدهد.
به گفته وی، هر موضوع فرهنگی، اجتماعی و تربیتی باید با همه لوازم و ابعاد آن دیده و برای آن برنامهریزی شود.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری درباره ارتباط ائمه جمعه با دولتها افزود: اصل بر حمایت مسئولانه از دولت برای انجام وظایف سنگین آن است؛ اما این حمایت منافاتی با نقد منصفانه، اخلاقی و علاججویانه ندارد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: امام جمعه باید از موضع خیرخواهانه و امتداد گفتمان رهبری، با دفاع واقعبینانه از عملکردها، نقدهای ناصحانه و سازنده را نیز بیان کند. این رویکرد هم اعتماد مردم را افزایش میدهد و هم به دولت برای اصلاح امور کمک مؤثری میکند.
وی با اشاره به برخی ناهماهنگیهای بین دستگاهی افزود: برای ارتقای کارآمدی، هماهنگیها در سطح ملی و استانی باید با رویکرد قرارگاهی دنبال شود. جلسات مشترک با دستگاههای مرتبط در حال برگزاری است تا سیاستهای واحد، دقیق و میدانی برای استانها طراحی و اجرا شود.
حجتالاسلام و المسلمین حاجعلیاکبری در پایان گفت: ادبیات امام جمعه در بیان مطالبات مردم و نقد عملکرد دستگاهها باید اخلاقی، حکیمانه و امامتی باشد. مردم از امام جمعه، حکمت، انصاف، حمایت مسئولانه و ارائه راهحل میخواهند.