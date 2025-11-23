پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: غربالگری سلامت روان بیش از ۱۸۰ هزار و ۴۰۷ جوان ۱۸ تا ۳۰ سال زیر پوشش حوزه دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار داشت: در سال تحصیلی ۱۴۰۳ -۱۴۰۴ بیش از ۱۸۰۴۰۷ جوان ۱۸ تا ۳۰ سال تحت پوشش حوزه دانشگاه اهواز، غربالگری سلامت روان شدند.
وی افزود: در این غربالگری جوانان دارای اختلال شناسایی و توسط کارشناسان سلامت روان مورد مراقبت و ارزیابی قرار گرفتند و موارد اورژانس روانپزشکی به سطوح تخصصی دانشگاه ارجاع شدند.
دکتر شریفی تصریح کرد: همچنین ۱۷۱ هزار و ۹۶۴ نفر جوان از نظر پایش رشد ارزیابی شدند و جوانان چاق و دارای اضافه وزن مورد پیگیری و رصد مداوم مراقبین سلامت و کارشناسان تغذیه قرار گرفتند و بیش از ۱۰۵ هزار نفر مکمل ویتامین D رایگان دریافت کردند.
رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان بیان داشت: فقط در یک هفته (هفته جوان ۱۴۰۳) بیش از ۱۸ هزار جوان آموزشهای ازدواج سالم، فرزندآوری بهموقع، پیشگیری از حوادث ترافیکی و طب ایرانی دیدند.
وی ادامه داد: در این هفته ۷۳۵ کلاس و کارگاه برگزار شد، ایستگاههای تندرستی در تمام شهرستانها برپا شد، کلاه ایمنی موتورسوار به جوانان اهدا و وبینار ویژه کارکنان ادارات با موضوع «جوانان و فرزندآوری بهموقع» با استقبال چشمگیر برگزار شد.