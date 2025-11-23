به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی قاسمی معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه اندوخته‌ها و دستاورد‌های علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سطح بالایی است، اظهار داشت: برای ترویج کشاورزی دانش بنیان و استفاده از روش‌های نوین در کشاورزی به امکاناتی نیاز داریم که وسایل انتقال مروجان تنها یکی از آنهاست.

حجت ورمزیاری عضو هیئت علمی دانشگاه نیز با اشاره با پائین بودن ضریب نفوذ دانش در مزارع کشور تصریح کرد: سازمان تات به عنوان متولی اصلی این امر می‌تواند نقش موثرتری داشته باشد.

حجت ورمزیاری با بیان اینکه بیشتر بودجه در وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تات اختصاص دارد، افزود: انتظار بر این است که این سازمان همان قدر که به تحقیقات توجه دارد، به ترویج دستاورد‌ها نیز توجه کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: اگر این سازمان گارد خود را باز کند و اجازه فعالیت بخش خصوصی در امر ترویج را بدهد، قطعا نتایج بهتری حاصل خواهد شد.