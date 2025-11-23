پخش زنده
مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: پایش شبانهروزی صنایع آلاینده در استان برای شناسایی و برخورد با صنایع متخلف ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی روز یکشنبه در حاشیه پایش شبانه از تعدادی شهرکهای صنعتی اطراف شهر اهواز اظهار کرد: در شرایط پایداری جو و تجمع آلایندهها در لایههای پایین، انجام پایشهای میدانی کمک میکند تا منابع آلاینده را با دقت بیشتری شناسایی کرده و از ظرفیتهای قانونی برای برخورد با واحدهای متخلف استفاده کنیم.
وی با تاکید بر استمرار نظارتها افزود: پایش صنایع در استان به صورت شبانهروزی و از طریق ایستگاههای سنجش آلایندهها و همچنین گشتهای روزانه و شبانه کارشناسان انجام میشود.
اشرفی گفت: هر واحد تاثیرگذار در آلودگی هوا و تهدید سلامت شهروندان، برابر قانون مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
براساس این گزارش به دلیل افزایش آلودگی هوا، مدارس و دانشگاههای برخی شهرهای استان در روزهای شنبه و یکشنبه، اول و دوم آذرماه، به صورت غیرحضوری برگزار شدهاند.