به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت هفته بسیج و با حضور وبیناری رئیس سازمان بسیج مستضعفین ۵ درمانگاه مهر شفا سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در شهرستان‌های چایپاره، پلدشت، بوکان، شاهین دژ و مهاباد به بهره برداری رسید.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در آیین به بهره برداری رسیدن این درمانگاه‌ها که با حضور وبیناری سردار سرتیپ غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد با اشاره به این که تا دو سال گذشته فقط دو درمانگاه سپاه شهدا در استان در حال فعالیت بود گفت: در طی دو سال این آمار از ۲ درمانگاه به ۱۱ درمانگاه رسید که در شش ماهه نخست امسال در این درمانگاه‌ها برای بیش از ۷۰ هزار نفر خدمات ارائه شده است.

سردار سرتیپ دوم تقی نجمی با بیان این که ۹۰ درصد از مراجعه کنندگان به این درمانگاه‌ها با رضایتمندی خدمات گرفته‌اند افزود: امروز ۵ درمانگاه مهر شفا دیگر نیز به این آمار افزوده شد.

او هدف از راه اندازی درمانگاه‌های مهر شفا را ارایه خدمات کم هزینه به مردم مناطق محروم و کم برخوردار عنوان و تصریح کرد: ۴ درمانگاه دیگر نیز تا دهه فجر امسال در شهرستان‌های چالدران، ارومیه، میاندوآب و اشنویه به بهره‌برداری خواهند رسید.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی ادامه داد: با این روند ۱۵ درمانگاه تا آخر سال خواهیم داشت و ۵ درمانگاه دیگر نیز برای پنج شهرستان باقی مانده استان در سال آینده به بهره برداری می‌رسد که می‌توان گفت در سال ۱۴۰۵ تمام شهرستان‌های استان مجهز به درمانگاه‌های مهر شفا خواهند شد.

در این آیین سردار سرتیپ غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین از پیشرو بودن آذربایجان غربی در مشارکت با مردم و خیرین در حوزه بهداشت و درمان بسیج قدردانی کرد.