مسابقات جام جهانی کبدی زنان ۲۰۲۵ با حضور تیم بانوان ایران در داکا بنگلادش ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۱۱ تیم حضور دارند که در دو گروه ۵ و ۶ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه دو تیم به نیمه نهایی میروند. تیم آرژانتین از حضور در این دوره انصراف داد. نتایج و برنامه تیم بانوان ایران به این شرح است:
* گروهای:
بنگلادش ۳۹ - ۳۱ تایلند
- تیم هند با ۸ و بنگلادش با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و به نیمه نهایی صعود کردند. تیمهای تایلند با ۴ و اوگاندا با ۲ امتیاز سوم و چهارم هستند و تیم آلمان بدون امتیاز در رده پنجم جای گرفت.
* گروه بی:
تایوان ۶۳ - ۲۸ لهستان
زنگبار ۱۶ - ۴۱ کنیا
- تیم بانوان ایران در این گروه پیش از این ۵۵ - ۱۱ تیم لهستان، ۴۲ - ۱۰ تیم کنیا، ۳۹ - ۱۱ تیم نپال و ۵۱ - ۱۵ تیم زنگبار را برد و ۲۱ - ۳۱ مغلوب تایوان شد.
- تیم تایوان با ۱۰ و ایران با ۸ امتیاز اول و دوم شدند و به نیمه نهایی صعود کردند. تیمهای نپال با ۶، کنیا با ۴ و زنگبار با ۲ امتیاز سوم و چهارم شدند و تیم لهستان بدون امتیاز در رده ششم قرار گرفت.
** برنامه - یک شنبه ۲ آذر:
ایران - هند (در سالن میرپور)
تایوان - بنگلادش