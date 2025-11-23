شامی سرکه شیره یکی از غذا‌های اصیل و آیینی شهرستان آران و بیدگل است که بیش از نیم‌قرن سابقه تهیه و توزیع دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ این سنت هر سال در ایام فاطمیه با مشارکت جمعی بانوان برگزار می‌شود و از جمله آیین‌هایی است که همچنان به‌شیوه شفاهی و عملی از نسل‌های پیشین به نسل جدید منتقل شده است.

سرکه شیره که ترکیبی از شیره خرما و سرکه است، مهم‌ترین عنصر طعمی این غذا محسوب می‌شود و طعمِ ترش و شیرینِ خاصی ایجاد می‌کند.

این آیین به‌عنوان بخشی از میراث ناملموس آران و بیدگل نمونه‌ای ارزشمند از دانش سنتی آشپزی، کنش جمعی زنان و استمرار آیین‌های مذهبی محلی است.

۱۳۷ اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملی شهرستان آران و بیدگل وجود داردکه ازاین آثار، ۱۱ عنصر میراث ناملموس (به معنای آیین‌ها، مهارت‌ها و آداب و رسوم محلی) نیز به ثبت رسیده‌اند.